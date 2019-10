Geht es bei nächtlichen Feiern im Steimker Saal laut zu, stößt das einigen Einwohnern sauer auf. Im Ortschaftsrat wurde diskutiert.

Steimke l So manch wilde Party scheint im Steimker Saal zu steigen. Das kommt bei den Anwohnern nicht gut an. Während der jüngsten Sitzung des Steimker Ortschaftsrates machten einige Steimker ihrem Ärger Luft. Bei einer Feier, so berichtete eine Frau, sei bis morgens um halb fünf noch laute Musik aus dem Saal getönt. „Wir haben kein Wochenende mehr“, ergänzte sie. Nur mit Stöpseln in den Ohren könne man manchmal in den Schlaf finden, hieß es aus der Runde. Das „unschöne Thema“, wie er es selbst nannte, schnitt zuvor Ortsbürgermeister Frank Kraskowski an. Konkret ging es ihm um Punkte wie Lautstärke und Ablauf bei mancher Feier.

Wird es zu laut, soll Polizei gerufen werden

Jeder Mieter des Saals ist für seine jeweilige Veranstaltung verantwortlich, erinnerte er. Ebenso betonte er, dass die Bushaltestelle und der Schulplatz gegenüber vom Saal nicht mitgemietet werden. Einige würden ihre Feiern aber dorthin ausdehnen. Dabei hinterlassen sie offenbar Spuren im Gras. „Kinder, die zum Bus gehen, müssen nicht den Müll und die Flaschen wegräumen“, sagte Kraskowski. Mädchen und Jungen würden dort auch spielen, nach Glasscherben suche keiner.

Im Saal darf auch nicht geraucht werden, fuhr der Ortsbürgermeister fort, vor der Tür sollten die Kippen in einem Kübel entsorgt werden, der von den Ortschaftsratsmitgliedern gespendet wurde. Das Thema Saalnutzung solle beim örtlichen Vereinsstammtisch noch einmal zur Sprache kommen, kündigte Kraskowski an. „Unsere Handhabe ist begrenzt“, räumte er mit Blick auf die Kompetenzen des Ortschaftsrates ein. Kraskowski gab den Einwohnern den Rat, einfach die Polizei zu rufen, falls bei einer Feier im Saal das Maß überschritten werden sollte.

Damit war die Diskussion in der Einwohnerfragestunde eröffnet. Und die Steimker hatten reichlich Redebedarf. Man sollte doch die Pflichten der Saal-Mieter schriftlich festhalten und die Mieter dafür unterschreiben lassen, schlug eine Frau aus der Runde vor. Jeder, der den Saal mietet, hat die Pflichten, etwa mit Blick auf die anschließende Reinigung, auf der Rückseite des Vertrags stehen, wusste Frank Kraskowski.

Durch Fenster und Türen schallt die Musik

Er erinnerte ebenfalls daran, dass die Stadt Klötze die Feiern im Saal abbrechen könnte. Nachts sei die Polizei der richtige Ansprechpartner. Die Beamten hätten auch bei einem konkreten Fall kommen müssen, als bei hoher Waldbrandstufe ein Feuerwerk knallte, nannte Kraskowski ein Beispiel. Doch wer soll die Ordnungshüter rufen, fragte ein Mann. Einmal, als es laut zuging, habe dieser mit Ohrenstöpseln darauf gewartet, dass jemand den Krach bei der Polizei meldet. Doch das sei nicht passiert. Es herrscht scheinbar die Angst, im Dorf als Spielverderber dazustehen. „Die Beschwerden wurden immer weitergeleitet an die Stadt“, wusste Kraskowski. Eine Reaktion habe es nicht gegeben. „Die Beschwerden müssen doch irgendwo liegen“, so Kraskowski.

„Eine Lösung muss her“, forderte eine Frau. Wie die aussehen könnte, sagte ein anderer Einwohner: Könnten nicht die Fenstergriffe im Saal abgeschraubt werden? Die Fenster seien kein Fluchtweg. Dafür würden Fenster und Türen bei einigen Feiern aufgemacht, sodass die Musik durch den Ort schallt, fügte eine Frau hinzu. Schlimm sei zudem, wenn Möbel und Tische über das Parkett gezogen werden, sagte ein Einwohner. „Wenn die Polizei einmal anrückt, werden die nächsten Feiern nicht mehr so laut“, zeigte sich Kraskowski sicher. Denn das spreche sich rum.