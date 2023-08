Informationspolitik Seniorin möchte umziehen und erhält falsche Auskunft aus Klötzer Rathaus

Hilfe beim Umzug in ein anderes Klötzer Pflegeheim sucht die Klötzerin Erika Blenk. Bei einem Anruf im Rathaus der Stadt bekam sie die Auskunft, dass sie sich in ihrem Fall an die Seniorenbeauftragte der Einheitsgemeinde, Heike Krieg, wenden sollte. Doch die Frau bekleidet seit einem Jahr das Ehrenamt nicht mehr.