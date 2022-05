Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf Plan bleibt: Jedes Jahr ein neues Einsatzfahrzeug

In die Feuerwehren will die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf auch in den nächsten Jahren investieren. Vor allem der Fahrzeugbestand soll weiter, Schritt für Schritt, erneuert werden – wenn es die Haushaltslage zulässt.