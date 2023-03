Solarpark in Schwiesau

Klötze/Schwiesau - Ginge es nach dem Willen eines Investors aus Berlin, dann würde zwischen Schwiesau und Breitenfeld, links der Landesstraße 26, eine etwa 13 Hektar große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (PV) zur Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von zehn Megawatt entstehen. Doch aus dem Solarpark „Schwiesau-Süd“ wird nichts. Schon der Ortschaftsrat hatte sich am 24. Januar gegen das Vorhaben ausgesprochen. Bei der Sitzung des Hauptausschusses am 1. März gab es dann das Kuriosum, dass sich alle Mitglieder der Stimme enthielten. Der am 24. November bei der Stadt Klötze eingegangene Antrag erfüllt zwar die Kriterien des Leitfadens, wonach PV-Anlagen beispielsweise nicht auf ertragreichen Böden entstehen dürfen, allerdings wollte der Hauptausschuss dem Ortschaftsrat nicht widersprechen.