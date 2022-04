Planungen für Cheinitzer Straße in Apenburg laufen auf Hochtouren

Ob mit dem lange geplanten Ausbau der Cheinitzer Straße in Apenburg in diesem Jahr begonnen werden kann, ist derzeit noch unklar.

Apenburg (wmo) - Wird die Cheinitzer Straße in Apenburg nach jahrelangem Warten in diesem Jahr ausgebaut? Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) als Baulastträger der Straße hatte dies zumindest im vergangenen Sommer in Aussicht gestellt. Doch einen Starttermin für das Vorhaben gibt es offenbar noch nicht. Zumindest ist der Gemeinde diesbezüglich nichts bekannt.