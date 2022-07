Polizei macht Rasern im Klötzer Ortsteil Trippigleben das Leben schwer

Trippigleben - Zu einer Rennstrecke ist seit geraumer Zeit der Abschnitt auf der Langen Straße in Trippigleben ab der Landfleischerei in Richtung Dannefeld geworden. Anwohner hatten in der Vergangenheit mehrfach auf das Problem hingewiesen und die Polizei um Kontrollen gebeten. Dem sind die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Stendal mit ihrem mobilen Messgerät in den zurückliegenden Monaten bereits dreimal nachgekommen, erklärte die Pressesprecherin des Salzwedeler Polizeireviers, Franziska Hotopp, auf Volksstimme-Nachfrage.