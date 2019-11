Mann dem Haftrichter vorgeführt

Steimke (vs) l Mit einem Schraubenzieher bedroht und anschließend beraubt wurde eine 19-Jährige am Dienstagabend in Steimke. Sie befand sich gegen 21.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Heimweg auf der Hauptstraße. Plötzlich stellte sich ihr ein Mann in den Weg und bedrohte sie mit dem Werkzeug, teilt die Polizei mit. Der Täter entriss ihr das Handy und flüchtete. Aufgehalten wurde er allerdings von einem Zeugen, der angerannt kam und den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Die Beamten stellten die Identität des Mannes fest, der 51-Jährige ist rumänischer Staatsangehöriger. Er wurde festgenommen. „Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde der Beschuldigte dem zuständigen Haftrichter vorgeführt“, wird weiter mitgeteilt. Der Richter verhängte Untersuchungshaft, der 51-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.