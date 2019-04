Betrunken waren Autofahrer in Kunrau und Steimke mit ihren Fahrzeugen unterwegs. Die Führerscheine wurden sichergestellt.

Steimke/Kunrau l Zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende auf den Straßen in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze gestoppt. Beide waren jeweils zu später Stunde unterwegs, ihre Führerscheine wurden sichergestellt.

In einem Fall machte der Fahrer die Polizei lautstark auf sich aufmerksam: Mit quietschenden und durchdrehenden Rädern wurde am Samstagabend um 23.41 Uhr ein Auto in Kunrau gestartet. Das hörten die Beamten, die gerade vor Ort waren. Sofort machten sie sich auf die Suche nach dem Übeltäter. Auf der Neuferchauer Straße konnte schließlich ein Audi A 4 festgestellt und kontrolliert werden, an dessen Steuer ein 45-jähriger Mann saß, wie es im Polizeibericht heißt. Im Auto roch es nach Alkohol, beim Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ermittelt wurde ein Wert von 1,65 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Altmark-Klinikum Gardelegen. Der Mann wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen, wie die Polizei mitteilt.

Strafverfahren eingeleitet

Ein Strafverfahren wurde gegen einen 62-Jährigen eingeleitet, der am Freitag um 23.59 Uhr betrunken mit einem VW Caddy in Steimke unterwegs war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort bestätigte den Anfangsverdacht, der Wert betrug 1,93 Promille, heißt es im Polizeibericht. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme ins Altmark-Klinikum nach Gardelegen gebracht.