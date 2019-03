Die Ponyzuchtgemeinschaft (PZG) Drömling steht im 53. Vereinsjahr gut da. Mitgliederzahl und Erfolge mehren sich.

Kusey l So viel steht fest. Die Ponyzuchtgemeinschaft Drömling ist ein lebendiger Verein, in dem es offensichtlich Spaß macht, dazu zu gehören. So stieg die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr von 82 auf 106. Im Gründungsjahr 1966 gehörten zehn Frauen und Männer zum Verein um dessen Vorsitzende Elli Reimann. 1990 waren es dann 68 und 1998 schon 85 Mitglieder. Nachdem der Verein 2015 auf 60 Mitglieder geschrumpft war, zählte er zwei Jahre später wieder 70 Mitglieder und aktuell, 2019, besagte 106 (!). Von einem aktiven Vereinsleben zeugte dann auch der Rechenschaftsbericht, den die Vorsitzende Conny Stegert in der Gaststätte „Brauner Hirsch“ in Kusey vortrug.

Gold für Frank Büst

Anhand einer Bilderschau hielt sie mit den 40 Anwesenden Rückschau auf ein sehr erfolgreiches Zucht- und Sportjahr 2018, das für die Vereinsmitglieder mit der mitteldeutschen Körung der Pony- und Spezialrassen am 24. März in Prussendorf begonnen hatte. Dass der Reitponyhengst Mr. Zauberhaft aus der Zucht von Juliane Kraus dort ein positives Körurteil erhielt, mag durchaus als gutes Omen für die kommenden Monate gegolten haben. So wurden im Laufe des Jahres mehrere Hengste aus der Zucht der Vereinsmitglieder gekört, räumten Fohlen und Stuten bei Schauen und Championaten Preise ab und fuhr Frank Büst, seines Zeichens auch stellvertretender Vorsitzender der PZG, bei der Landesmeisterschaft der Pony-Viererzüge auf den Goldrang.

Was darüber hinaus alljährlich zu den Höhepunkten im Vereinsleben gehört, ist die Sternfahrt, die immer an einem anderen Ort ausgetragen wird. 2018 war Klein Apenburg Start- und Zielpunkt und Familie Weingart Gastgeber für 23 Gespanne und zirka 60 Personen, wobei jedes Gespann auch einen Kuchen gesponsert hatte. Die Bilder, die Stegert, auf die Leinwand projizierte, machten dann auch gleich Lust auf die nächste Sternfahrt, die am 27. April 2019 in Tangermünde starten soll.

Fohlenschau am 22. Juni

Bis dahin wird die Mitteldeutsche Körung schon Geschichte sein, denn sie findet am 23. März 2019 in Prussendorf statt. Darüber hinaus stehen bereits zahlreiche weitere Veranstaltungen im vorläufigen Jahreskalender. So beispielsweise die Stutbuchaufnahme am 31. Mai im Ausbildungsstall von Juliane Kraus in Klötze und am 22. Juni die Fohlenschau, die traditionell ebenfalls in Klötze ausgerichtet werden soll. Für all ihre züchterischen und sportlichen Vorhaben wünschte Conny Stegert den Mitgliedern viel Erfolg, sodass die Bilanz 2019 dann ebenso positiv ausfallen möge wie die aktuelle Rückschau.

Apropos Rückschau: Die hielt auch der Zuchtleiter des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt, Dr. Ingo Nörenberg, in einem mit vielen Fakten ausstaffierten Vortrag. Neben Zuchterfolgen berichtete er auch über die Eckpunkte der neuen EU-Tierzucht-Verordnung und über geplante Veränderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO) 2020. So solle aus dem Basispass Pferdekunde der Pferdeführerschein Umgang erwachsen und aus dem bisherigen Reitpass der Pferdeführerschein Reiten.