Neue Mitglieder aufgenommen

Kusey l Auf ein erfolgreiches Jahr 2019 konnten die Mitglieder der Ponyzuchtgemeinschaft Drömling am Freitag während ihrer Jahreshauptversammlung in Kusey zurückblicken (wir berichteten). Dabei verkündete Vereinsvorsitzende Conny Stegert (Parleib) in Anwesenheit der neuen Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt, Antje Lembke, dass die Zuchtgemeinschaft die magische Zahl von 100 Mitgliedern erreicht hat und derzeit 105 Mitglieder zählt. Davon sind 55 aktiv. Während der Sitzung wurden Charlyn Huibers (Groß Pankow), Lutz Kulina (Solpke), Dana Laeseke (Mehrin), Melanie Schaper (Siedentramm) sowie Ulrich Braatz (Wahrstedt) neu aufgenommen.

Positiv schaute Conny Stegert auf das Zuchtjahr 2019 zurück und stellte die Veranstaltungen und Schauen für dieses Jahr vor. „2019 war ein erfolgreiches, aber auch aufregendes Jahr. Dabei haben sich unsere Mitglieder wieder sehr aktiv an den züchterischen und sportlichen Veranstaltungen beteiligt“, würdigte die Vorsitzende das Engagement der Züchter.

Stutenschau sehr erfolgreich

Zu den herausragenden Leistungen im Jahr 2019 zählten die Kreismeistertitel vom Apenburger Eckhardt Rickel und vom Klötzer Frank Büst. Rickel gewann mit seinen beiden Vierbeinern Mosi R und Goldlack R im Mai in Kakerbeck den Titel im Zweier-Gespannfahren. Auch der Klötzer Frank Büst konnte mit seinen Ponys Karpe Diem und Tessa vom Purnitzgrund sowie Daiquiri´s Dream M und Pleasure in Kakerbeck den Titel im Vierergespannfahren gewinnen.

Aber auch andere Vereinsmitglieder sahnten 2019 mit ihren Vierbeinern ab. Insgesamt waren die Aktiven der Zuchtgemeinschaft auf 18 Veranstaltungen vertreten. So konnte Hartwig Horsch (Kremkau) im Juni beim Haflingertag in Reinstedt mit seinem Stutfohlen Gesa den Reservesíeg holen, mit dem Hengstfohlen Aron wurde er zweiter Reservesieger.

Die Teilnahme der Zuchtgemeinschaft bei der bundesoffenen Stutenschau für Shetlandponys in Paaren Glien (Brandenburg) im August war ein voller Erfolg. „Dort haben wir richtig abgeräumt“, schaute Conny Stegert zurück. Vier Klassensiegerin, eine Reservesiegerin, einmal die zweite Reserversiegerin sowie eine Rassesiegerin Original Shetlandpony und eine Tagessiegerin Championess 2019 war die Ausbeute. Dabei stellten Conny Stegert, Simone Seidel und Almut Sperfeldt mit ihren Shetlandponys die erfolgreichsten Vierbeiner.

Nicht unerwähnt ließ die Vorsitzende die Stutbuchaufnahme im Mai im Klötzer Ortsteil Neuendorf sowie die Fohlenschau im Juni in Klötze. Von den zwölf in Neuendorf vorgestelltenPonystuten konnten elf die begehrte Staatsprämienanwartschaft erhalten. Bei der Fohlenschau in Klötze präsentierten sich 40 Vierbeiner. Davon qualifizierten sich 15 Tiere für das Fohlenchampionat in Prussendorf und zwölf Ponys wurden prämiert.

Für 2020 steht die eigene Fohlenschau am 27. Juni in Klötze im Terminkalender. Aber auch bei Schauen und Championaten in Krumke, Prussendorf und Neustadt/Dosse wird die Ponyzuchtgemeinschaft vertreten sein.