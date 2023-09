Allgemeinmedizinerin Birgit Henneick geht nach über drei Jahrzehnten in den Ruhestand. Ende des Monats schließt sie ihre Praxis in Klötze. Einen Nachfolger hat sie aber gefunden – und damit ist sie vielen niedergelassenen Kollegen voraus.

Praxiswechsel in Klötze ohne Unterbrechung

Während Birgit Henneick (2. von rechts) zum Monatsende in den wohlverdienten Ruhestand geht, bleiben ihre Arzthelferinnen der künftigen Praxis von Christian Iser erhalten. IEr wird ab dem 1. Oktober die medizinische Versorgung von etwa 1600 Patienten an der Schützenstraße übernehmen.

Klötze - „Es war sehr schwierig, einen Nachfolger zu finden. Ich hatte mehrere Bewerbungen, allerdings hat bei den Interessenten nicht immer alles gepasst“, erzählt Dr. Birgit Henneick. Nach 33 Jahren geht die Allgemeinmedizinerin und Anästhesistin Ende des Monats in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre rund 1600 Patienten müssen sich aber keine Sorgen machen, denn es gibt einen Nachfolger. Am 1. Oktober übernimmt Christian Iser ihre Praxis. „Wir tauschen das Schild an der Eingangstür aus und weiter geht der Praxisbetrieb“, verspricht die Hausärztin mit einem Lächeln auf den Lippen.