Radweg von Stöckheim nach Ahlum wäre machbar

Stöckheim - Straßenbegleitende Radwege gibt es in der Gemeinde Rohrberg bisher lediglich entlang der großen Verbindungen. So können Fahrradfahrer parallel zur Bundesstraße 248 nach Ahlum und weiter nach Mellin und Brome oder an der Landesstraße entlang nach Beetzendorf und weiter in Richtung Klötze fahren, ohne auf die Fahrbahn ausweichen zu müssen. Ortsteile wie Stöckheim, Klein und Groß Bierstedt dagegen sind überhaupt nicht an das Radverkehrsnetz angebunden.