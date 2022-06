Regen schreckt in Klötze-Nord nicht ab: Einwohner feiern trotz des schlechten Wetters ihr traditionelles Sommerfest

Das steht fest: Wegen Regen fällt das alljährliche Sommerfest in Klötze-Nord nicht ins Wasser. Und so ging die jüngste Ausgabe bei nicht gerade sommerlichen Verhältnissen über die Bühne. Der Stimmung hat das nicht geschadet.

Das Organisationsteam des Sommerfestes in Klötze-Nord ? bestehend aus Monika Sommer (von links), Birgit Schünemann, Tim Forjahn, Peter Perner, Simone Paul und Mirja Säwe ? stieß gemeinsam auf einen gelungenen Abend an. Gefeiert wurde auf dem alten Sportplatz, auf dem sich nach dem Regen einige Pfützen gebildet hatten.

Klötze - Regenschirme für die Erwachsenen und Gummistiefel für die Kinder: Am frühen Samstagabend lag in Klötze-Nord modisch alles im Trend, was vor der Nässe schützte. Und nass war es nicht zu knapp. Kurz vor der offiziellen Eröffnung des diesjährigen Sommerfestes in Klötze-Nord regnete es wie aus Kübeln. War das Ende der Feier damit eingeläutet, bevor sie richtig begonnen hatte?