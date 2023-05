Mit gestiegenen Personalkosten hat die VG zu kämpfen, nicht nur im Kita-Bereich, auch in der Verwaltung. Da kommt eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für den VG-Chef bei den Räten gar nicht gut an.

Beetzendorf-Diesdorf - Auf 10,488 Millionen Euro werden die Personalkosten in der Verbandsgemeinde (VG) in diesem Jahr voraussichtlich steigen. Das ist ein Plus von 1,3 Millionen Euro gegenüber 2022. Vor allem die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst sorgen für Mehrausgaben. So müssen allein für das Kita-Personal 7,176 Millionen Euro und damit knapp eine Million Euro mehr aufgewendet werden.