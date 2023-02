Schlittenhunderennen in der Altmark? Was zunächst ungewöhnlich klingt, hat in Kunrau eine lange Tradition.

Zum 30. Mal wird es am 11. und 12. März in Kunrau ein Schlittenhunderennen geben. Dann heißt es wieder: 3-2-1-go.

Kunrau - Wer Schlittenhunderennen mit der Arktis in Verbindung bringt, liegt natürlich richtig. Allerdings ist diese Sportart auch in wärmeren Gefilden möglich. Längst gibt es in Deutschland viele Fans. Das erste Rennen hierzulande fand 1973 im hessischen Bad Sooden-Allendorf statt. Doch auch in der Altmark entstand nach der Wende ein Mekka für den Schlittenhundesport: Kunrau. Dort werden bereits seit 1991 Rennen ausgetragen. In diesem Jahr, am 11. und 12. März, wird das nach der Corona-Unterbrechung zum 30. Mal der Fall sein. Organisator ist erneut der Schlittenhunde-Sportclub Niedersachsen (SSCN). Der Verein verspricht „ein tolles Erlebnis für die ganze Familie“.