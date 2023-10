Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Martin Fuchs, Inhaber des City-Treff an der Oebisfelder Straße in Klötze, merkt wie andere Gastronomen sehr deutlich, dass die Menschen in der Stadt und der Einheitsgemeinde nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben und es immer seltener für einen Besuch im Restaurant oder einer typischen Biergaststätte ausgeben.