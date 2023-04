Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B71 hat sich in Richtung Winderfeld ein Mercedes mehrfach überschlagen. Symbolbild:

B71/Winterfeld (vs) - Zu einem Unfall mit einem Verletzten ist es am Freitag auf der Bundesstraße B71 in Richtung Winterfeld gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 82 Jahre alter Mann zunächst auf der B71, als er auf ein vor ihm fahrendes bremsendes Auto auffuhr. Der Mercedesfahrer soll zu spät spät versucht haben, zu bremsen. Dabei soll der Senior nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und sich anschließend mehrfach überschlagen haben.

Der Mann kam mit leichten Blessuren ins Krankenhaus.