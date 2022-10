Knapper Sieg für Silke Niebur Rohrberger Bürgermeisterwahl: Briefwahlstimmen geben den Ausschlag

Es war ein spannender Wahlabend mit knappem Ausgang am Sonntag in der Gemeinde Rohrberg. Am Ende hatte Silke Niebur mit 43 Stimmen Vorsprung das bessere Ende für sich und zieht am 7. Januar als neue Rohrberger Bürgermeisterin ins Rathaus ein.