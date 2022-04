Rohrbergerin sorgt für Durchblick im Pflegedschungel

Was tun, wenn Oma oder Opa zu Hause gepflegt werden müssen? Welche Leistungen können pflegende Angehörige beantragen? Die Rohrbergerin Kathrin Duhm gab beim Mittwochsvortrag in Beetzendorf Antworten auf diese Fragen.

Beetzendorf - Von den derzeit 4,1 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden 80 Prozent in den eigenen vier Wänden versorgt. In der Hälfte aller Fälle kümmern sich nahe Angehörige um die Pflege. „Und die wissen oft nicht, welche Leistungen sie alles bei der Pflegekasse beantragen können“, weiß Kathrin Duhm.