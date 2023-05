Lolland/Nieps - Jeder hat Geburtstag, auch der Rolandschacht (Anm. der Red.: Bruderschaft, in der Bauberufe organisiert sind), für den ich mich für meine Walz entschieden habe. Und zwar am 1. Mai. Der ist schon 152 Jahre alt, wurde 1861 in Nürnberg gegründet. Gefeiert wird dieser Ehrentag mit einem großen Wandergesellentreffen, dieses Jahr an der dänischen Südsee. Ich durfte das Wiedersehen auf der Insel Lolland mit organisieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.