RoQ keeps equality: Quarnebecker Festival bietet mehr als Musik und Tanz

Nach vier Jahren Pause wurde in Quarnebeck wieder „geroqt“. Doch das Festival will mehr bieten als nur musikalische Unterhaltung bei Konzerten. Politische Bildung spielt eine wichtige Rolle.

Quarnebeck - Ihren großen Auftritt hatten bei der jüngsten Ausgabe des „RoQ keeps equality“-Festivals (zu deutsch etwa „Musik sichert Gleichheit“) in Quarnebeck am Wochenende nicht nur die insgesamt sieben Bands und Solo-Künstler, die an zwei Abenden auf der Bühne standen.