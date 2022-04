Rotwild im Tiergehege Klötze hat Schmetterlinge im Bauch

Hirsch Helmut macht wegen der Brunft laufstark auf sich aufmerksam. Der Förderverein des Tiergehes Klötzes will dort Geld in einen neuen Zaun investieren.

Klötze - Gut zu hören war Rothirsch Helmut aus dem Klötzer Tiergehege in den vergangenen Wochen. Laut röhrte er seinen Ruf heraus und machte damit deutlich, dass er der Herr in seinem Gehege ist. Jetzt im Herbst ist Paarungszeit bei den Rothirschen. Vielleicht liegt während der Brunft nicht unbedingt Liebe in der Luft, doch die Gefühle scheinen bei Hirsch Helmut manchmal verrückt zu spielen.