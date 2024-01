95 Teilnehmer kamen in diesem Jahr zum 30. Klötzer Neujahrsschießen. Lokalmatadorin Claudia Schneider-Maihack gewann bei den Frauen vor der Magdeburger Seriensiegerin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Mit fast schon historischem Ergebnis endete am Sonnabend das 30. Klötzer Neujahrsschießen. Denn bei den Frauen konnte in der jüngsten Geschichte der Veranstaltung mit Claudia Schneider Maihack wieder mal eine Lokalmatadorin den Pokal gewinnen. In den zurückliegenden über zehn Jahren hieß die Siegerin immer Ruth Krone. Doch diesmal landete die Magdeburgerin mit 32 Ringen nur auf dem Bronzeplatz. Schneider-Maihack holte sich mit 37 Ringen souverän die Trophäe.