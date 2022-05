Saalnutzung: Den Klötzern geht es künftig ans Geld

Um die künftigen Tarife festzulegen, sollen die Dorfgemeinschaftshäuser in Kostengruppen eingruppiert werden. Der große Saal in Steimke mit rund 428 Quadratmetern würde in Kostengruppe 4 landen und mit dem kleinen Teil (rund 180 m²) in Kostengruppe 2.

Foto: Markus Schulze