Saisonvorbereitung: Becken im Waldbad Klötze sind schon besenrein

Klötze

Auf die Freibäder kam Hauptamtsleiter Matthias Reps im Stadtrat zu sprechen. Die Saison vorzubereiten „gestaltet sich schwierig“, sagte er. Bis zuletzt habe die Verwaltung abgewartet, ob das Landesverwaltungsamt die erbetene Stellungnahme zusende. Nun sei klar, dass die beantragten Fördermittel kurzfristig nicht bearbeitet beziehungsweise bewilligt werden. Daher habe sich die Verwaltung entschieden, mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Seit einer Woche, so informierte Reps, sei die Stadtwirtschaft im Klötzer Waldbad aktiv und konzentriere sich zunächst auf das große Schwimmerbecken. Dort sei das restliche Wasser abgelassen und das Laub entfernt worden. „Wenn alles gereinigt ist, verschaffen wir uns einen Überblick über die Schäden“, kündigte er an. Es müsse festgestellt werden, wie die Becken den kalten Winter überstanden haben.

DLRG und Wasserwacht sollen zusammenarbeiten

Vorgesehen sei, das Schwimmerbecken noch mal mit Kunststoffkleber aufzubereiten. Im Nichtschwimmerbecken erfolge wieder ein Latex-Anstrich. Nicht gedacht hätte der Hauptamtsleiter, wie sehr das Chlor die Farbe angreift. Auch im Babybecken gebe es Risse, die mit Latex-Farbe überstrichen werden sollen. „Dann wären alle drei Becken bereit“, blickte Reps voraus. Zur Erinnerung: Im Klötzer Waldbad drückt ständig Grundwasser von unten nach oben. Dadurch kommt es in den Becken zu Rissen. Eine Sanierung ist geplant, aber die Fördermittel lassen, wie eingangs erwähnt, auf sich warten. Deshalb kann erneut nur ausgebessert werden.

Noch offen ist, wer sich um die Aufsicht der Badegäste kümmert. Alexander Kleine, SPD-Fraktionsvorsitzender, wollte es im Stadtrat genauer wissen und stellte zwei Fragen. Erstens: Gibt es (positive) Rückmeldungen auf die Stellenausschreibung? Und zweitens: Gab es Gespräche mit der DLRG und der DRK-Wasserwacht?

Zum Hintergrund: Über eine Stellenausschreibung auf ihrer Homepage sucht die Stadt Klötze schon seit geraumer Zeit einen Schwimmmeistergehilfen beziehungsweise einen Fachangestellten für Bäderbetriebe. Die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), Ortsgruppe Diesdorf, hatte sich 2020 erstmals um die Bäder in Klötze und Kunrau gekümmert. Die Wasserwacht vom DRK (Deutsches Rotes Kreuz) unterstützt seit vielen Jahren ehrenamtlich.

Der Hauptamtsleiter bestätigte Gespräche mit der Wasserwacht, die für das kommende Wochenende einen Arbeitseinsatz plane, was zu begrüßen sei. Im Laufe der nächsten Tage solle mit der DLRG die Saison 2020 ausgewertet werden. Laut Reps überwiege das Positive, wenngleich an der DLRG auch Kritik geäußert wurde. „Es war klar, dass in der ersten Saison nicht alles reibungslos funktioniert“, bittet der Hauptamtsleiter um Nachsicht.

Keine Filteranlage: Saison in Kunrau fällt ins Wasser

Außerdem solle es einen runden Tisch mit der DLRG und der Wasserwacht geben, die auch untereinander im Kontakt stünden und eine enge Kooperation anstreben. Grund: Die Wasserwacht könne „nur“ morgens, nach Feierabend und an den Wochenenden einspringen, weil die Mitglieder berufstätig seien, wie Reps sagte. Im Übrigen hätten sich die Gemüter bei der Wasserwacht, die 2020 unter anderem eine mangelnde Kommunikation mit der Stadt Klötze beklagte und einen Wechsel nach Salzwedel androhte, wieder beruhigt, wie der Hauptamtsleiter auf Volksstimme-Nachfrage einschätzte. Künftig solle es vor und nach der Saison einen Austausch geben.

Grundsätzlich zeigte er sich optimistisch, dass die Gespräche mit der DLRG und der Wasserwacht von Erfolg gekrönt sein werden. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Dies sei umso wichtiger, weil es bei den Stellenausschreibungen noch immer „keine Bewegung“ gebe, wie Reps bedauerte. Falls es, wider Erwarten, mit der DLRG und der Wasserwacht doch nichts werden sollte, hat der Hauptamtsleiter noch einen Plan B in der Hinterhand. „Ich habe bei zwei privaten Dienstleistern angefragt“, verriet er im Stadtrat.

Fazit: Sollte Corona nicht dazwischenfunken, wird es im Klötzer Freibad eine Saison geben. „Daran werde ich alles setzen“, versprach der Hauptamtsleiter. Hingegen wird die Saison im Kunrauer Freibad „definitiv“ ins Wasser fallen, wie er der Volksstimme mitteilte. Grund ist die ausgebaute Filteranlage, für die es mangels Fördermittel noch keinen Ersatz gibt.