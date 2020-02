Eigentlich sollte die Sanierung der Klötzer Hegefeldhalle schon 2019 in Angriff genommen werden. Der Haushaltsplan 2019 weist dafür Gesamtkosten in Höhe von 1,59 Millionen Euro aus. Aus dem Stadtumbauprogramm fließen Fördergelder in Höhe von 660 000 Euro. Bei der Planung wurden dann aber Bedenken wegen der Statik angemeldet. Daher kam es zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung. Zudem sollen die Kosten in die Höhe geschnellt sein. Der Stadtrat bekräftigte aber, an der Maßnahme festhalten zu wollen. Foto: Markus Schulze