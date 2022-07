Scheitert der Start des Gerätehauses in Immekath an den anderer Wehren ?

Beschlossen ist es längst: In Immekath soll ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden. Allerdings nur mit Fördermitteln . Die gibt es allerdings nur mit beschlossener Risikoanalyse.

Das neue Immekather Gerätehaus soll an den Saal angebaut werden. Realisiert werden kann die 1,8 Millionen Euro teure Maßnahme aber nur mit Fördermitteln.

Immekath - 1,8 Millionen Euro. So teuer soll nach Schätzungen der Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Immekath werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Haushaltsplanes für 2022, den der Klötzer Stadtrat am 15. Juni beschlossen hat. Allerdings wurde der Posten mit einem Sperrvermerk versehen. Denn gebaut wird nur, wenn es Fördergelder gibt.