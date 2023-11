Klötze. - Der Klötzer Martinimarkt sollte eigentlich eine Veranstaltung der Freude für die Besucher sein. Doch einige Gäste störten das größte Innenstadtfest der Altmark mit Schlägereien, die Polizeieinsätze auslösten. Wie die Einsatzführungsstelle des Salzwedeler Polizeireviers auf Volksstimme-Anfrage informiert, gab es am Wochenende einige solcher Vorfälle auf dem Festgelände. Dabei war jedes Mal reichlich Alkohol mit im Spiel. So kam es am Sonnabend gegen 23. 30 Uhr zu einer Schlägerei mit acht Personen auf der Oebisfelder Straße. Vier Geschädigte mussten mit Verletzungen in das Gardelegener Altmark-Klinikum gebracht und dort behandelt werden, wie die Polizei mitteilt.

Die Männer, die nach Angaben der Beamten die Schlägerei initiiert hatten, flüchteten nach dem Vorfall und konnten trotz einer Nahbereichsfahndung nicht ermittelt werden. Alle acht Beteiligten kommen aus dem Altkreis Klötze.

Ein verbaler Streit zwischen zwei Personen, die ebenfalls stark alkoholisiert waren, endete Sonntag kurz nach 2 Uhr mit einer Kopfplatzwunde bei einem der beiden Männer, teilt die Polizei mit. Er musste in das Gardelegener Krankenhaus zur Behandlung eingeliefert werden.

Ebenfalls mit leichten Verletzungen endete am Sonnabend gegen 18.43 Uhr ein Streit zwischen Vater und Sohn, die sich nach Polizeiangaben schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatten und auf dem Martinimarkt wieder trafen. Dabei standen beide Männer unter Alkoholeinwirkung.

Anzeige wegen Nazi-Parolen erstattet

Die Polizei war während der fünf Martinimarkt-Tage mit mehreren Beamten präsent und habe die Lage jederzeit im Griff gehabt, hieß es aus der Einsatzführungsstelle.

Die Uniformierten waren auch in der Nacht zum Sonntag kurz vor 2 Uhr gefragt, als vier Personen über die Festmeile zogen und unter erheblichem Alkoholeinfluss den Hitlergruß skandierten. Bei zwei von ihnen wurde eine Blutentnahme vorgenommen. Gegen die namentlich bekannten Männer aus dem Altmarkkreis Salzwedel sowie aus Wittingen gab es vor Ort eine persönliche Belehrung und es wurde eine Anzeige wegen der Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen gestellt, hieß es.

Seine Wut darüber, dass er ein Plüschtier in einem Automaten nicht zu fassen bekam, veranlasste einen Mann am Sonnabend gegen 22.45 Uhr dazu, die Fensterscheibe des Gerätes einzuschlagen. Die Beamten waren jedoch schnell zur Stelle und nahmen den Vorgang sowie die Personalien des Verursachers auf.