Das 29. Schützenfest wurde in Quarnebeck gefeiert. Höhepunkt war die Proklamation der neuen Majestäten.

Quarnebeck l Die Zahl 45 scheint den neuen Schützen-Majestäten in Quarnebeck besonders gut zu gefallen. Fünf von sechs hatten nach dem Schießen nämlich 45 Ringe auf dem Auswertungszettel zu stehen und holten sich damit ihren jeweiligen Titel. So auch der neue Schützenkönig des Quarnebecker Schützenvereins, Harald Schulz.

Proklamiert wurden die neuen Majestäten beim Schützenfest des Quarnebecker Vereins. Am Sonnabend wurde dazu an und in den örtlichen Saal eingeladen. Es war bereits die 29. Ausgabe des Festes. Verkündet wurden die Namen der Mitglieder des neuen Königshauses von Ortsbürgermeister Marco Wille, der den Vereins-chef Manfred Bessing vertrat. Er bat den amtierenden König Bastian Seidel, der seit 2018 den Titel trug, nach vorn, damit ihm die Schützenkette abgenommen werden konnte. Unter großem Jubel der Gäste im Saal wurde dann der Name des neuen Regenten verkündet, der sich in einem harten Kampf gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt habe. Er freue sich, dass er es geschafft habe. Er habe um jeden Ring gekämpft, teilte Harald Schulz in seiner Antrittsrede mit und spendierte schließlich Freibier. Neben dem Pokal und der Schützenkette, die ihm umgehängt wurde, gab es für Harald Schulz auch eine große Schützenscheibe, die ihm Marco Wille überreichte.

König der Könige

Pokale gab es ebenfalls für den Bürgerkönig und die Bürgerkönigin, die Kinderbürgerkönigin sowie den Jugendbürgerkönig. Die größte Trophäe von allen bekam der König der Könige, Marek Draffehn aus Jeggau, in die Hand gedrückt. Mit strahlendem Gesicht hielt er den Wanderpokal nach oben. Er war übrigens der einzige aus dem Königshaus, der nicht auf 45 Ringe kam. Bei ihm waren es 49.

Bereits zuvor waren die Quarnebecker Schützen gemeinsam mit ihren Gästen zu einem kleinen Ummarsch durchs Dorf aufgebrochen. Zum Fest gekommen waren Abordnungen der Schützenvereine Tülau-Fahrenhorst, Köckte, Ristedt und Klötze. Gemeinsam setzten sie sich hinter dem Saal in Bewegung und legten die wenigen Meter bis zum Denkmal an der Kirche zurück. Dort wurde ein Kranz niedergelegt, anschließend wurden Salutschüsse abgefeuert.

Glückwünsche zum 29. Schützenfest überbrachte Sachgebietsleiter Gordon Strathausen von der Klötzer Verwaltung, der Bürgermeister Uwe Bartels bei dem Fest vertrat, wie er sagte. „Schön, dass die meisten das Fest dem Freibad vorgezogen haben“, sagte Marco Wille in die Runde der angetretenen Schützen. Eingeläutet worden war das Schützenfest mit einem Kaffeetrinken. Bei einer Tombola gab es viele Preise zu gewinnen. Nach dem offiziellen Teil begannen die gemütlichen Stunden mit Tanz im Saal.