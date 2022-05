Schülerfirmen aus Klötze und Salzwedel wollen ihre Pausenversorgung gesünder gestalten

Rezepte für gesunde Pausen-Snacks probierten Jugendliche aus Klötze und Salzwedel bei einem Workshop in der Purnitzstadt gemeinsam aus. Die kreierten Smoothies und Müslis wollen Schülerfirmen künftig in ihr Sortiment aufnehmen.

Klötze - Ausschließlich gesunde Zutaten wie frisches Obst und Gemüse kommen in die neuen trinkbaren Pausen-Snacks, die Smoothies, die in der Klötzer Sekundarschule Dr. Salvador Allende sowie in der Salzwedeler Ganztags-Gemeinschaftsschule G. E. Lessing künftig angeboten werden sollen.