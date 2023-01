Schutz vor Wind und Wetter

Wer an der Straße der Jugend in Klötze auf den Bus wartet, wird nicht mehr nass. Aus einem grünen Grund.

Stadtoberhaupt Uwe Bartels (links) und Ortsbürgermeister Raimund Punke vor dem neuen Buswartehäuschen an der Straße der Jugend in Klötze.

Klötze - „Das ist ein sehr schönes Häuschen. Genau so, wie wir uns das vorgestellt haben“, lobte Klötzes Ortsbürgermeister Raimund Punke. Zusammen mit Stadtoberhaupt Uwe Bartels weihte er die neue Buswartehalle an der Straße der Jugend in Klötze ein.