Schwiesau/Klötze - Ausnahmesituation in der Schwiesauer Kita: Zu wenige Erzieher, gekappte Öffnungszeiten, Eltern springen als Aufsichtspersonen ein. Dass die Lage schwierig ist, räumt Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels nun in einem umfangreichen Schreiben an die Volksstimme ein. Allerdings sieht er die Verwaltung durch die Berichterstattung an den Pranger gestellt.