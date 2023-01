Schwiesauer wollen Antworten aus dem Klötzer Rathaus

Die Kita-Betreuung in Schwiesau wird kritisiert. Aus diesem Grund hat die Elternschaft Bürgermeister Uwe Bartels einen Brandbrief über die Missstände in dem Haus geschrieben.

Schwiesau - In Sachen Notbetreuung und zur Situation in der Kita Kahnbergflitzer Schwiesau schweigt die Klötzer Verwaltung. Weder Bürgermeister Uwe Bartels noch die anderen von einem Teil der Eltern angeschriebenen Verwaltungsmitarbeiter äußern sich zu einem Brief wegen der aktuellen Vorkommnisse. Die Notbetreuung geht auch im Januar weiter und soll nach Volksstimme-Recherchen noch bis Ende März andauern. Der Hauptgrund für diese angespannte Situation ist der akute Personalmangel. Hinzu kommen Urlaubszeit und Krankenstände der Erzieherinnen.