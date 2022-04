Schwiesauerin Kirstin Knufmann hält bei Festakt zum Einheitstag vor Kanzlerin Angela Merkel eine Rede

Kirstin Knufmann ist nicht nur wie auch ihr Mann Jörg Ullmann eine erfolgreiche Unternehmerin. Knufmann ist auch Einheitsbotschafterin von Sachsen-Anhalt in diesem Jahr und darf am Sonntag beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Hallenser Händelhalle eine Rede halten.

Foto: Henning Lehmann