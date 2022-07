Schwimmen lernen im Waldbad Klötze

Wenn Kinder schwimmen können, ist das beruhigend. Wie sieht es mit den Kursangeboten in Klötze aus?

Die Klötzer Wasserwacht bringt Kindern im Waldbad das Schwimmen bei, so wie hier im vergangenen Jahr.

Klötze (vs/trh) - Schwimmen lernen können Mädchen und Jungen in diesem Jahr wieder im Klötzer Waldbad. Dort bietet das Team der Klötzer Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in diesem Sommer Kurse an.