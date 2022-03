Seit 48 Jahren ist Wilfried Könnig ohne Panne mit seinem Skoda S100 auf Tour

Seit 48 Jahren fährt der Quarnebecker Wilfried Könnig einen Skoda S 100. Einmal in der Woche geht es damit zum Einkauf nach Klötze und Gardelegen. Das soll auch in Zukunft so sein. Denn Ersatzteile hat der 76-jährige noch reichlich in der Garage gelagert.

Fotos: Henning Lehmann