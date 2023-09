Ein ganzes Wochenende lang dröhnte es Gisela Theuerkauf in den Ohren. Heavy Metal in der Nachbarschaft. Die Klötzerin beschwerte sich beim Ordnungsamt. Dann erlebte sie das.

Gisela Theuerkauf hält sich die Ohren zu. Das half der Klötzerin aber nicht am Wochenende vom 8. bis 10. September. Zwei Nächte in Folge drang lautstarke Musik zu ihrem Haus. Handelte es sich um ein Konzert? Und war es genehmigt? Gisela Theuerkauf möchte nicht, dass sich das wiederholt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze - „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“, lautet ein Zitat von Friedrich Schiller, an das zuletzt auch Gisela Theuerkauf aus Klötze denken musste. Denn am Wochenende vom 8. bis 10. September habe sie trotz geschlossener Fenster partout nicht in den Schlaf finden können. Dafür sei es schlichtweg zu laut gewesen. Folgendes erlebte sie dann mit dem Klötzer Ordnungsamt.