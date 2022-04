Silbernes Jubiläum sogar für den Pfarrer

25 Frauen und Männer feierten am Sonntag ihr Konfirmationsjubiläum in der Jübarer Kirche. Für Pfarrer Hartmut Förster war es inzwischen die 25. Veranstaltung dieser Art.

Jübar (wmo) - Die Zahl 25 dominierte den Festgottesdienst am Sonntag in der Jübarer Dorfkirche. Nicht nur dass sich genauso viele Frauen und Männer dort eingefunden hatten, die vor 50, 60, 65 oder sogar 70 Jahren ihren Konfirmationssegen erhalten hatten, auch Pfarrer Hartmut Förster feierte wenn man so will ein silbernes Jubiläum. „Es ist meine 25. Jubelkonfirmation, ich habe nachgerechnet“, erzählte er.