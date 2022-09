Erste Kandidatin zur Wahl am 16. Oktober steht fest Silke Niebur will Rohrberger Bürgermeisterin werden

Am 16. Oktober wird in der Gemeinde Rohrberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Noch vor Ende der Bewerbungsfrist am 20. September hat sich jetzt die erste Kandidatin für das Amt aus der Deckung gewagt. Es ist die Rohrbergerin Silke Niebur.