Sollen Friedhöfe in der Stadt Klötze geschlossen werden?

Klötze/Schwiesau/Trippigleben - In einigen Ortschaftsratssitzungen in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze war der Entwurf zur neuen Friedhofssatzung bereits ein Thema. Diskutiert wurde meist öffentlich über die Frage, welche neuen Bestattungsformen in Zukunft angeboten werden sollen. Aber es gibt weiter Diskussionsbedarf.