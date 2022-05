Spielplatz in Schwiesau bei Klötze soll sicherer werden

Schöner und vor allem sicherer soll der Spielplatz in Schwiesau in Zukunft werden. Allerdings hat die Stadt zu wenig Geld, um zu investieren.

Eine neue Stahlwippe steht auf dem Schwiesauer Spielplatz. An zwei Seiten des Geländes, das mitten im Dorf liegt, soll demnächst eine Hecke angelegt werden. Sie soll verhindern, dass Kinder auf eine der angrenzenden Straßen laufen.

Schwiesau - Ein neues Aussehen soll der Spielplatz in Schwiesau demnächst erhalten: Das Gelände in der Dorfmitte soll an zwei Seiten mit Niedrigbuschhecken eingerahmt werden. Dafür ist Eigeninitiative nötig.