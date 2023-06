Sport und Kultur sollen Generationen in Klötze verbinden

Klötze - Zu einem Aktionstag der Generationen lädt der VfB 07 Klötze am Sonnabend, 1. Juli, in das Geschwister-Scholl-Stadion ein. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr sind Interessenten jedes Alters aus Klötze und Umgebung eingeladen, einen Tag mit vielen Attraktionen zu erleben. Sport soll dabei das verbindende Element sein. Und das wird geboten.

Wie Andrè Dörk vom Organisationsteam informiert, erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm. So gibt es die Möglichkeit, das Minisportabzeichen zu erwerben, eifern Mannschaften bei einem Bubble-Soccer-Turnier um den Sieg und werden Darts und Torwandschießen angeboten. Darüber hinaus stellen die Tänzer des Mini- und des Männerballetts des Klötzer Karnevalsvereines bei ihren originellen Auftritten ihre Fitness unter Beweis.

Teams für Turnier im Bubble-Soccer gesucht

Für die Kinder soll es darüber hinaus eine Schminkstation sowie die Möglichkeit zum Ponyreiten geben. „Und für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt“, kündigt Andrè Dörk an.

Für das Bubbel-Soccer-Turnier können sich noch Mannschaften, die jeweils aus vier Personen bestehen, anmelden. Das Turnier der 8- bis 12-Jährigen (Mindestgröße 1,20 Meter) findet von 10 bis 12 Uhr statt. Die 12- bis 17-Jährigen sind von 12 bis 14 Uhr an der Reihe und ab 14 Uhr die 18- bis 99-Jährigen.

Eingebettet in den Aktionstag ist auch der Findungstag für Fußballbegeisterte der Geburtsjahrgänge 2015 bis 2018. Anmeldungen für das Turnier und den Findungstag sind möglich per Mail an Anmeldung@vfb07kloetze.de.