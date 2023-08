Klötze - Im Schatten der stattlichen Laubbäume gab es für die Neu-Klötzer, deren Eltern die Einladung angenommen hatten, Beutel voll mit hölzernen Bauklötzen, Geschenkeköfferchen eines Drogeriemarktes und Bibliotheksgutscheine. Doch damit nicht genug. Wichtig für die Mütter und Väter waren auch die Infos über Angebote in der Stadt.

Alles Geschenke, die zeigen sollen, dass Kinder und Eltern in der Stadt willkommen sind – und später aufgefordert, sie mitzugestalten. Dafür stünden sinnbildlich die Bauklötzchen, verdeutlichte Bartels in seiner Begrüßung und informierte auch gleich über Neuigkeiten aus den Kindertagesstätten. Beispielsweise gebe es jetzt in der Kita in Lockstedt eine Werkstatt, in der die Mädchen und Jungen ihr handwerkliches Geschick schulen können.

Umfangreiches Programm wird rege genutzt

Apropos willkommen: Das sind die Familien auch in der EFA. „Wer möchte, kann hier immer ein Angebot finden, das zu ihm passt“, erklärte EFA-Leiterin Antje Kampe mit Hinweis auf das aktuelle Programm. Einige Familien machen auch schon rege Gebrauch davon.

„Wir haben hier den Delfi-Kurs mitgemacht und auch die Babymassage“, berichtete Christin Reinecke und meinte mit wir ihre sechs Monate junge Tochter Paula. In dem guten halben Jahr, das sie noch zu Hause sei, bevor sie ihre Arbeit als Zustellerin bei der Post wieder aufnehme, werde sie wohl noch einige weitere Angebote nutzen. „Den Spielkreis vielleicht und auch die Kleiderbörse.“ Darauf und auf das Abendprogramm hatte auch Kampe verwiesen, wenn die Babys etwas größter und die „Mamas oder Papas abends für einige Stunden abkömmlich sind“.

Während ihr Baby-Bruder Henrie schlummerte, probierte Emelie Janssen zusammen mit ihrer Mama Claudia die Bauklötzchen aus. Meike Schulze-Wührl

Zurück zu den Babys: 38 Neugeborene wurden von Januar bis Juni 2023 für die Einheitsgemeinde registriert, nach dem Wegzug einer Familie sind noch 37 von ihnen hier zu Hause; 18 Mädchen und 19 Jungen, die meisten davon, genau 15, in Klötze.

Paula Reinecke und ihre Mama Christin sind schon Stammgäste in der EFA, besuchten hier unter anderem die Babymassage. Meike Schulze-Wührl

In Kunrau kann man sich über drei junge Einwohner mehr freuen, in Immekath und Wenze über je drei. Dönitz, Kusey und Steimke bekamen Zuwachs von je zwei Babys; Jahrstedt, Siedentramm, Neuferchau, Schwiesau und Trippigleben von je einem. Damit zählt die Einheitsgemeinde jetzt insgesamt 9945 Einwohner; 4990 weibliche und 4955 männliche. Den 177 Zuzügen im ersten Halbjahr stehen 158 Wegzüge gegenüber. Zudem sind 68 Sterbefälle registriert worden.

Die Gesamteinwohnerzahl hat sich seit Jahresbeginn damit um elf verringert. Zudem verzeichnete das Standesamt zehn Eheschließungen und 30 Kirchenaustritte.