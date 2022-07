Stadt Klötze: Wie lange ist der Sportbetrieb in Kuseyer Turnhalle noch abgesichert?

Kusey - In gut einem Jahr wird der Unterricht in der Kuseyer Grundschule für immer enden. Vor einigen Wochen hatte der Klötzer Stadtrat entschieden, dass die Bildungseinrichtung Ende Juli 2023 geschlossen werden soll. Dann wird es nur noch zwei Grundschul-Standorte in der Einheitsgemeinde - in Klötze und Kunrau - geben. Doch was wird in Zukunft aus der Kuseyer Sporthalle, die sich neben dem dortigen Schulgebäude befindet? Droht auch ihr das Aus? Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Turn- und Sportvereins (TSV) 1919 Kusey. Die Sportler nutzen die Halle regelmäßig, sind auf sie angewiesen.