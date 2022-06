Kritik an neuer Fahrzeugplanung Statt Tanker nur ein Gerätewagen für Rohrberg

Der neue Bedarfsplan für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in der Verbandsgemeinde ist beschlossen. Doch längst nicht jede Wehr ist mit dem zufrieden, was ihr zugestanden wird. Widerstand regt sich vor allem in Rohrberg.