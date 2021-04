Stiller Protest in Klötze gegen Testpflicht in Schulen und Kitas

Klötze

Auf Widerstand stößt bei manchen Müttern und Vätern in Sachsen-Anhalt die Corona-Testpflicht für Schüler. Auch in Klötze wird Kritik laut. Öffentlich zum Ausdruck gebracht wird diese aktuell mit einer Plakat-Aktion in einem Garten am Gaus’schen Park im Herzen der Purnitzstadt. „Wir sind keine Querdenker, wir denken mit Herz und Verstand“, ist dort auf einem Zettel zu lesen. Auf einem Transparent steht: „Bildung ist ein Grundrecht und kein Privileg! Kein Testzwang.“ Auf einem anderen ist zu lesen, dass man Kinder vor „Masken- und Testzwang“ sowie „psychischen Schäden“ schützen wolle.

Das Grundstück gehört dem Klötzer Thomas Ochmann. Die Volksstimme fragte ihn, was es mit der Aktion auf sich hat. „Es ist unpolitisch und nicht parteilich“, stellte Ochmann im Gespräch klar. Dahinter stecke eine Gruppe aus Klötze, die keiner Bewegung von Corona-Leugnern angehöre, wie es hieß. Es gehe um die Menschen in der Region „und um unsere Schulen vor Ort“, erklärte Ochmann, der nicht alleine ist. Sprechen wolle man außerdem für die Mädchen und Jungen aus den Kitas. Der Klötzer sehe sich als Impulsgeber, habe in der Gruppe aber nicht den Hut auf. Sein Privatgrundstück an der Bahnhofstraße stellte er zur Verfügung, weil dort die Plakate und Aufsteller nicht einfach wie auf öffentlichen Plätzen weggeräumt werden können. Sie sind für jedermann sichtbar. Dafür gebe es Zuspruch. Einige Passanten würden die Daumen heben.

Mittlerweile seien es an die 20 Eltern, die hinter der Aktion stehen. Und es werden mehr. „Es gibt eine Menge Unmut unter den Eltern und sie haben Ängste“, sagte Thomas Ochmann. Doch manche Menschen fürchteten sich, öffentlich etwas gegen die Corona-Maßnahmen zu sagen, um nicht anzuecken. Oft werde gemeint, dass man Bedenken nicht äußern dürfe. „Viele denken, sie sind alleine“, so Ochmann.

Ziel ist der Austausch von Meinungen

Was ihn und seine Mitstreiter bewegt und was sonst vielleicht hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wird, soll nun öffentlich zum Ausdruck gebracht werden. Beteiligen würden sich übrigens nicht nur Eltern, sondern auch Gleichgesinnte, die keine Kinder in Kitas und Schulen haben.

Neu ist die Idee nicht: Eine ähnliche Aktion hatte es bereits zur Osterzeit am Klötzer Rathaus gegeben (Volksstimme berichtete). Die Gruppe, die sich nun an der Aktion am Park beteiligt, will in Zukunft weitermachen. „Es ist erst der Anfang, es soll ein Projekt sein“, blickte Thomas Ochmann voraus. Im Park solle noch mehr entstehen, Details verriet er nicht.

Und was, wenn er und seine Mitstreiter jetzt als Spinner bezeichnet werden? Der Austausch von Meinungen sei ihm wichtig, betonte Thomas Ochmann. „Daran bin ich sehr interessiert, ich will die andere Seite hören. Was den meisten Leuten fehlt, ist, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen“, sagte der Klötzer. Argumente von Kritikern würden meistens nicht zählen.

Rückblick: Das Magdeburger Verwaltungsgericht hatte am Dienstag die Testpflicht für Schüler, die seit Montag galt, vorerst kassiert und damit einem Eilantrag von Eltern stattgegeben. Für die restlichen drei Schultage der Woche hob das Landes-Bildungsministerium daraufhin die Testpflicht für die Schüler auf.

Ab kommenden Montag tritt dann eine neue Verordnung in Kraft, in der Tests, anders als bisher, vorgesehen sind.