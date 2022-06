Stöckheimer beklagen zunehmende Raserei im Ort

Aus Richtung Lüdelsen fahren viele Autofahrer zu schnell nach Stöckheim rein. Ein Anwohner hat extra seinen Anhänger am Straßenrand platziert, um die Fahrzeuge etwas abzubremsen.

Stöckheim - Auf der Kreisstraße, die von Lüdelsen kommend durch Stöckheim führt, wird die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern selten eingehalten. Anwohner beklagen seit Längerem, dass Autofahrer mit hohem Tempo in den Ort reinfahren und erst an der Kurve auf Höhe der ehemaligen Schule abbremsen. Auch in umgekehrter Richtung wird auf der langen Geraden ortsauswärts bereits frühzeitig kräftig aufs Gaspedal gedrückt.