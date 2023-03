Beetzendorf - Noch gut einen Monat, dann ist es wieder so weit: Das Beetzendorfer Stölpenbad öffnet zur neuen Saison und lädt Besucher zum Schwimmen und Planschen im bis zu 28 Grad warmen Wasser ein. Ob die Einrichtung am 2. Mai oder sogar schon am 1. Mai, der in diesem Jahr auf einen Montag fällt, aufmacht, steht zwar noch nicht endgültig fest. „Aber auf jeden Fall ist die Saison abgesichert“, verkündete Bürgermeister Enrico Lehnemann im Rat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.