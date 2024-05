Die grundhafte Sanierung der „Gardelegener“ in Klötze erfolgt auf Grund von Finanzproblemen der Stadt erst im kommenden Jahr. Gestiegene Materialkosten sind eine Ursache.

Fehkende Finanzen in Klötze

Die Sanierung der Gardelegener Straße in Klötze muss aus finanziellen Gründen auf 2025 verschoben werden.

Klötze. - Schlechte Nachrichten für die Anwohner der Gardelegener Straße in Klötze: Der für dieses Jahr geplante Ausbau des ersten Abschnitts muss aus finanziellen Gründen vonseiten der Einheitsgemeinde auf 2025 verschoben werden. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Kleine den Stadtrat während seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode in Kunrau. Der Grund für die Verschiebung sind die gestiegenen Materialkosten um 39 Prozent, wie Stadtkämmerin Dorothee Scherf auf Volksstimme-Nachfrage sagte.