Kusey/Klötze - Schon seit längerer Zeit wünschen sich die Kuseyer, dass die beiden Bahnübergänge im Ort zurückgebaut werden. Sie fühlen sich durch den Lärm und die Erschütterungen, die entstehen, wenn schwere Fahrzeuge über die Bahnübergänge düsen, gestört. Es geht um die Bahnübergänge im Gewerbegebiet (Köckter Weg) und an der Dr.-Schultz-Lupitz-Straße. 2022 kündigte die Stadt Klötze an, dass der Rückbau des Bahnüberganges am Köckter Weg in Kusey noch vor der Ernte im Herbst erfolgen werde. Geplant sei eine Kostenteilung zwischen Stadt und „Bahn“. Doch bis zum Herbst tat sich nichts. Als Grund für die Verzögerung wurde genannt, dass der städtische Anteil vom Land übernommen werde. Hierzu bedürfe es noch der Klärung. Jetzt hieß es aus dem Klötzer Rathaus, dass es dazu nach wie vor „keinen neuen Sachstand“ gebe. Derzeit werde vom Land die Kostenübernahme des kommunalen Anteils geprüft.

